وزير الإسكان يتفقد مشروع صرف ميت جابر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مشروع صرف صحي ميت جاير بمركز بلبيس، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتعمل المحطة بطاقه استيعابية 5000م3/ اليوم لخدمه قرية ميت جابر وعزبتي السرايا والزهيري، ومن المقرر إجراء توسعات بطاقه 2000م3/ اليوم لخدمة باقي توابع القرية وبتكلفة 150 مليون جنيه.

ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بزيارة وزير الإسكان للمحافظة لتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي ودفع عجلة العمل بها لسرعة دخولها الخدمة وتقديم مشروعات خدمية للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشائها حيث تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الهدف من الزيارة هو تفقد أعمال التشغيل التجريبي ومتابعة إجراءات التسليم الابتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي بدأت في التعاقد مع المواطنين لتوصيل الصرف الصحي للمنازل، لافتا إلى أن المحطة من المقرر أن تدخل الخدمة الفعلية وتعمل بكامل طاقتها خلال شهر من تاريخه.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمحطة صرف صحي ميت جابر، وتابع آلية العمل بكل المكونات من المحطات وخطوات معالجة مياه الصرف الصحي، ولوحات التحكم، واطمأن على جميع تفاصيل المكونات والمعمل الموجود بالمحطة، متابعاً آلية إجراءات التحاليل.

وخلال تفقدهما موقع المشروع، استمع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، إلى شرح من اللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن مشروع صرف صحي ميت جابر، والذي أوضح أن المشروع بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، ويشمل شبكة انحدار بطول 7,445 كم، ومحطة رفع، وخط طرد بطول 1 كم، ومحطة معالجة ميت جابر بطاقة 5 آلاف م3 / يوم لخدمة قرى ( ميت جابر - السرايا - الزهيري )+ قرية بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة" مرحلة ثانية" ويقدر عدد المستفيدين بحوالي 25 ألف نسمة.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، الموقف التنفيذي للأعمال بقرية ميت جابر، حيث تم الانتهاء من شبكة الانحدار، ومحطة الرفع، وخط الطرد، ومحطة المعالجة وجار أعمال الاستلام الابتدائي، بجانب الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع صرف صحي قريتي السرايا والزهرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكة الانحدار 95%، ومحطة الرفع "الأعمال المدنية 55% - الأعمال الكهروميكانيكية جارٍ أعمال الطرح"، وخط الطرد 85%.

رافق الوزير والمحافظ في الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس ومسئولو وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.