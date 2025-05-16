تأجيل بدء محادثات السلام الأوكرانية في إسطنبول حتى غدا الجمعة

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قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية في أنقرة، إنه تم تأجيل المفاوضات بين المبعوثين الأوكرانيين والروس في إسطنبول لإنهاء الحرب في أوكرانيا حتى غد الجمعة.

وأفادت المصادر اليوم الخميس، إن أول اجتماع مباشر بين البلدين منذ ثلاث سنوات من المقرر أن يُعقد غدا الجمعة، بمشاركة ممثلين أتراك.

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء روسية عن مصادر لم تحدد هويتها قولها إن المحادثات قد تأجلت إلى غد الجمعة.

وأفادت المصادر بوزارة الخارجية التركية بأنه من المقرر إجراء محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا، وكذلك بين روسيا وأوكرانيا وتركيا.

وأضافت المصادر بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن عقد اجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا. ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأفادت وزارة الخارجية التركية بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تبادل مساء اليوم الخميس الآراء مع الوفد الروسي في قصر دولمة بهجة في إسطنبول.

وفقا لمعلومات واردة من روسيا، انتظر المبعوثون الروس دون جدوى وفد أوكرانيا خلال اليوم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح بأنه لن يشارك في المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة فيها.