سجناء لبنانيون ينفذون أعمال شغب للمطالبة بإقرار قانون العفو العام

نفذ عدد من السجناء اللبنانيين، اليوم الخميس، أعمال شغب في سجن رومية؛ للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وتخفيض السنة السجنيّة.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ورفع رئيس المجلس نبيه بري، الجلسة اليوم بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين، حيث أقر المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة "الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".

كما أقرّ اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء بعد تبني التعديل بمضاعفة العقوبة على مطلق النار.

وسقطت صفة العجلة عن معظم اقتراحات القانون المعجّـلة المكررة وتمّ إحالتها إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها.

وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية.