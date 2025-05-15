تويوتا تقدم نسخة جديدة كليا من السيارة الكهربائية سي-إتش آر

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أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية عن طرح نسخة جديدة كليا من سيارتها الكهربائية تويوتا سي.إتش.آر بي.إي.في 2026، بمحرك قوته الإجمالية 338 حصانا مع مدى للبطارية يصل إلى 290 ميلا.

كما تم تزويد السيارة سي-إتش.آر بنظام تويوتا سيفتي سينس 0ر3، مع شاشة لمس مقاس 14 بوصة يتم من خلالها تشغيل نظام الوسائط المتعددة تويوتا أوديو مالتي ميديا.

ومن المتوقع وصول السيارة سي_ إتش.آر 2026 الكهربائية إلى معارض الوكلاء في اليابان خلال العام المقبل.

تأتي سيارة تويوتا تويوتا سي.إتش.آر بي.إي.في 2026 بنظام دفع رباعي قياسي مع محركات كهربائية مثبتة في المحورين الأمامي والخلفي.

وستحتوي على بطارية ليثيوم مؤين بطاقة إجمالية تبلغ 7ر74 كيلوواط/ساعة، مع شاحن تيار متردد مدمج بقوة 11 كيلوواط. كما ستحتوي السيارة على منفذ شحن إن.أيه.سي.إس متوافق مع شواحن الشحن السريع من المستوى الثالث.