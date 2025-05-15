ودع تمساح شهير الحياة بعد أن ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام على مدى حوالي ثلاثة عقود، كان أشهرها فيلم الكوميديا عام 1996 "هابي جيلمور" للنجم آدم ساندلر، وذلك في مزرعة تماسيح في جنوب كولورادو بالولايات المتحدة.

وقالت مزرعة تماسيح كولورادو في منشور على فيسبوك يوم الأحد إنه استنادا إلى معدل نموه وفقدانه لأسنانه، كان التمساح موريس / 80 عاما على الأقل/ عند نفوقه، وكان طوله يقارب 11 قدما (3ر3 أمتار) ووزنه 640 رطلا (290 كيلوجراما).

وقال جاي يونج، مالك المزرعة ومديرها، في مقطع فيديو وهو يربت بحزن على رأس موريس داخل حظيرة الحيوانات: "بدأ يتصرف بغرابة قبل حوالي أسبوع. لم يعد يندفع نحونا ولم يكن يأكل".

وأضاف: "أعلم أن الأمر غريب بالنسبة للناس أن نرتبط بتمساح، أو بكل حيواناتنا... لقد عاش حياة سعيدة هنا، وفارق الحياة بسبب الشيخوخة".

بدأت مسيرة موريس في هوليوود عام 1975 وتقاعد عام 2006، عندما أُرسل إلى مزرعة تماسيح كولورادو في بلدة موسكا الصغيرة. وظهر في عدة أفلام منها "مقابلة مع مصاص الدماء" و"الدكتور دوليتل 2" و"بلوز براذرز 2000". كما ظهر في برنامج "ذا توناييت شو مع جاي لينو" مع خبير الحياة البرية الراحل ستيف إروين.

لكن دوره الأشهر كان في فيلم "هابي جيلمور" الذي يحكي قصة لاعب هوكي فاشل وعصبي يكتشف موهبة في لعبة الجولف. ويواجه ساندلر، الشخصية الرئيسية في اللفيلم، موريس بعدما سدد كرة انتهى بها المقام في فم التمساح.

قالت مزرعة تماسيح كولورادو، التي افتتحت للجمهور عام 1990، إنها تخطط لتحنيط موريس.