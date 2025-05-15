قال عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في غزة باسم نعيم، إنهم يجرون محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن حرب غزة، بينما تعتقد الحركة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على التوسط في اتفاق.

وأضاف نعيم، في حديثه مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن حماس عرضت اتفاقها المقترح عبر وسطاء و"مباشرة مع بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية".

وأوضح القيادي في حماس أن الحركة تدعو إلى "تبادل أسرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية"، وذلك بعد وقف الحرب.

إلى جانب ذلك، تحدث نعيم عن إمكانية تنحي حماس، التي تولت سلطة غزة منذ عام 2006، عن حكم القطاع، من أجل تحقيق السلام، قائلا: "أبلغنا الأمريكيين أيضا أننا مستعدون مجددا لتسليم الحكم فورا إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحرب".

وأضاف أن حماس "قبلت مقترح السلام المصري، الذي يتحدث عن تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة وغير تابعة سياسيا لإدارة قطاع غزة"، مؤكدا: "قبل ذلك، طالما أننا شعب محتل، فلنا كل الحق في مواصلة الدفاع عن شعبنا ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل، بما في ذلك المقاومة".

كما أعرب نعيم عن اعتقاده في أن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لديه القدرة والإرادة للوصول إلى هذا الوضع السلمي".

وقال: "غزة وسكانها يستحقون، كغيرهم من الشعوب في كل مكان، العيش بسلام وكرامة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي قادر على تحقيق ذلك إذا مارس ضغطا كافيا على الإسرائيليين لإنهاء هذه الحرب فورا، ونحن مستعدون للتعاون معه لتحقيق هذا الهدف المتمثل في منطقة أكثر سلاما".