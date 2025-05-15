ترامب يصل الإمارات في آخر محطات جولته الخليجية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى الإمارات، في ثالث وآخر محطات جولته الخليجية التي بدأها في الرياض ثم قطر.

تأتي زيارة ترامب إلى الإمارات في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتركز الشراكات بينهما في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الأمن، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

خلال الزيارة، التقي ترامب برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات الإماراتية، كما تركز المحادثات على دعم طموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع التعاون في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توقيع عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الولايات المتحدة ودول الخليج خلال الجولة، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين.

كما تمثل الزيارة محطة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، الأمن الغذائي، واستكشاف الفضاء، ضمن جهود مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.