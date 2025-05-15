تايلاند تضبط 238 طنا من النفايات الإلكترونية القادمة من أمريكا وتعلن اعتزامها إعادتها

أعلنت السلطات التايلاندية الأربعاء أنها صادرت 238 طنا من النفايات الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة في ميناء بانكوك، في واحدة من أكبر الشحنات التي تم ضبطها هذا العام.

وقال ثيراج أتانافانيتش، المدير العام لإدارة الجمارك، إن النفايات التي وصلت في 10 حاويات كبيرة، تم الإعلان عنها على أنها خردة معدنية مختلطة، لكنها كانت عبارة عن لوحات دوائر إلكترونية ممزوجة بكومة ضخمة من الخردة المعدنية. وتم العثور عليها خلال تفتيش عشوائي يوم الثلاثاء.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي أشار إلى أن النفايات الإلكترونية تتزايد عالميا، إذ تم إنتاج نحو 62 مليون طن من هذه النفايات في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أن 22% فقط من هذه النفايات تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح في 2022، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 20% بحلول نهاية العقد بسبب ارتفاع الاستهلاك وضعف خيارات الإصلاح وقِصر عمر المنتجات وسوء البنية التحتية لإدارة النفايات.

وقال ثيراج إن السلطات التايلاندية تسعى لتوجيه تهم تتعلق بالإعلان الكاذب عن البضائع المستوردة، والاستيراد غير القانوني للنفايات الإلكترونية، مع التخطيط لإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ.

وأضاف: "من المهم أن نتخذ إجراءات بشأن هذه النوعية من البضائع، فهناك آثار بيئية تشكل خطرا على الناس، وخصوصا المجتمعات المحيطة بالمصانع التي قد تستورد هذه المواد بغرض المعالجة أو إعادة التدوير".