زيلينسكي يؤكد عدم مشاركته في محادثات إسطنبول مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يشارك في المحادثات المقررة مع مسؤولين روس بشأن إيجاد حل للصراع في بلاده.

وقال زيلينسكي في أنقرة، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوفد الأوكراني المكلف بالتفاوض بشأن وقف إطلاق النار سيقوده وزير الدفاع رستم أوميروف.

ووفقا لزيلينسكي، من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات، المقرر عقدها في إسطنبول، ستبدأ اليوم الخميس أم غدا الجمعة.

وأضاف أن الوفد الأوكراني سيبقى في المدينة حتى غد الجمعة.

ورجح مراقبون عدم سفر زيلينسكي إلى إسطنبول ، بعد أن أعلن الكرملين أمس الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في المفاوضات.

وإذا التقى ممثلون روس وأوكرانيون فعلا في إسطنبول، فستكون تلك أول محادثات مباشرة منذ ربيع 2022 بعد وقت قصير من بداية الحرب.









