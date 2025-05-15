محافظ كفر الشيخ ينهي أزمة الكهرباء بتركيب عدادات كودية لـ 385 ورشة بمنطقة الحرفيين في بلطيم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تنفيذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية لـ 385 ورشة ومنشأة بمنطقة الحرفيين بمدينة بلطيم، وذلك بعد توقف دام لسنوات، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم الحرفيين وتيسير مزاولة أعمالهم في ضوء جهود المحافظة لدعم المشروعات وتوفير فرص العمل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات الدولة الداعمة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحرفيين، وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم، وفي مقدمتها توفير المرافق الأساسية.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى التنسيق على الفور مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الفنية اللازمة، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية، موضحًا أن إتاحة تركيب العدادات الكودية ستمكن أصحاب الورش والمنشآت من الحصول على الكهرباء بشكل قانوني ومنتظم، مما يسهم في استقرار أنشطتهم الاقتصادية والحد من المخالفات.

وأعرب الحرفيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمحافظ كفر الشيخ؛ لحرصه على وضع حد لمعاناة أصحاب الورش بمنطقة الحرفيين ببلطيم، مؤكدين أن القرار من شأنه تعزيز بيئة العمل وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة الحرفية والإنتاجية من خلال إتاحة العديد من فرص العمل.

جدير بالذكر أن منطقة الحرفيين ببلطيم تعد من أبرز التجمعات الصناعية الصغيرة بالمحافظة، حيث تضم عشرات الورش المتنوعة التي توفر مئات فرص العمل للشباب.