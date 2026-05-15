غارة إسرائيلية على بلدة القصيبة وإنذارات بإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غارة جوية على بلدة القصيبة في جنوب لبنان، فيما وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات (شبريحا، الحمادية، زقوق المفدي، معشوق، والحوش)، طالبا منهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراض مفتوحة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجر اليوم أطراف بلدتي قلاويه وبرج قلاويه، كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه وادي الحجير ومحيط بلدتي فرون والغندورية في جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن ليلا سلسلة غارات استهدفت منطقة مرج الصفا في بلدة شوكين، وبلدة النبطية الفوقا، حيث أدت الغارات إلى تدمير حيّ كامل يضم مركز بلدية النبطية الفوقا وعددا من المباني السكنية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة ميفدون وأطراف بلدة النبطية الفوقا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل ابتداءً من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، ثم أعلن في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، لكن إسرائيل لا تلتزم به وتخرقه باستمرار.