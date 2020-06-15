محمد رمضان ينفي علاقته بهاشتاج رمضان أحسن من زكي

نشر الفنان محمد رمضان تدوينة كتبها الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي قال فيها ان هناك من يسعي لتعرض محمد رمضان لهجوم عنيف فقام بتدشين هاشتاج رمضان احسن من زكي .

وتابع الحلفاوي انه يثق ان محمد رمضان لا علاقة له بهذا الهاشتاج بدليل كم الهجوم الشديد الذي يتعرض له.

ووصف نبيل الحلفاوي ما يتعرض له رمضان بجملة" جديدة دي"

من ناحيته اكد محمد رمضان علي صحة كلام الحلفاوي وقال عبر حسابة الرسمي علي الفيسبوك وقال ان تحليله صحيح 100% وان الهاشتاج محاولة خبيثة للإيقاع بينه وبين جمهور ومحبين الفنان الكبير احمد زكي منذ إعلانه عن تجسيده لقصة حياته في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" للعرض في رمصان 2021.

وقام محمد رمضان بختام كلامه بالهاشتاج الذي ارتبط به ثقة في الله نجاح.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد اعلن عن اتفاق مبدئي بينه وبين المخرج محمد سامي لكتابة مسلسل يحكي قصة حياة الفنان الكبير الراحل احمد زكي للعرض في موسم رمضان المقبل وان المرشح للعب الدور هو الفنان محمد رمضان وهو الامر اختلف عليه اعضاء مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مرحب باختيار رمضان وما بين رافض بشدة.