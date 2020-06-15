جالطة سراي يسقط أمام ريزا سبور بثنائية في الدوري التركي

تلقت آمال جالطة سراي في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم ضربة موجعة، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه تشايكور ريزا سبور اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز جينتشلاربيرليجي 2 / 1 على ضيفه قونيه سبور، فيما تعادل غازي عنتاب 1 / 1 مع ضيفه أنقرة جوجو.



وتجمد رصيد جالطة سراي عند، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، مقابل 14 انتصار وثمانية تعادلات، عند 50 نقطة، ليظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف طرابزون سبور واسطنبول باشاك شهير، اللذين يتقاسمان الصدارة.



في المقابل، ارتفع رصيد ريزا سبور، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ ثماني مباريات، إلى 28 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع عشر، بعدما كان في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).



وافتتح التشيكي ميلان سكودا التسجيل لمصلحة ريزا سبور في الدقيقة 42، بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها، قبل أن يضيف توناي تورون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.



وتضاعفت معاناة جالطة سراي في المباراة، بعدما اضطر لإنهاء اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه آدم بويوك في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.



وتعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي في المسابقة التي يخفق خلالها جالطة سراي في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في مباراتيه الأخيرتين في البطولة قبل توقفها في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



من جانبه، تقدم جينتشلاربيرليجي خطوة لا بأس بها بعيدا عن مراكز المؤخرة بالمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه قونيه سبور في وقت سابق اليوم.



ورفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق خمس نقاط على قونيه سبور، صاحب المركز الخامس عشر.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.



وفي الشوط الثاني، بادر جينتشلاربيرليجي بالتسجيل في الدقيقة 59 عبر لاعبه جيوفاني سيو، فيما أدرك ماركو يفتوفيتش التعادل سريعا لقونيه سبور في الدقيقة 62.



ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد بيرات أوزديمير التقدم لجينتشلاربيرليجي، مسجلا هدف الفوز الثمين