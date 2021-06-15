إصلاح الأخطاء وإصرار كبير في مران الإسماعيلي الرئيسي استعدادا للمحلة

خاض الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة نادي غزل المحلة بعد غد الخميس، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من الدوري العام.

المران الرئيسى اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية وسط تعليمات مستمرة، من المدير الفنى للفريق إيهاب جلال من أجل الوقوف على استيعاب اللاعبين حول كيفية تنفيذ تلك الخطط.

ويرغب جلال في تعزيز قوة الفريق الهجومية و اصلاح الأخطاء الدفاعية، التي ظهرت خلال مواجهة الزمالك الماضية في بطولة كأس مصر.

وتطرق أيضًا مران اليوم الذي أقيم على ستاد النادي الاسماعيلي الرئيسي لمجموعة من الوحدات البدنية، و التي يسعى جهاز الدراويش من خلالها لرفع المعدلات البدنية للفريق قبل عودة و استئناف مسابقة الدوري.

وأقيمت تقسيمة بين اللاعبين في نهاية المران وسط إصرار كبير من كافة اللاعبين، حيث يسعى كل لاعب لإثبات أحقيته في التواجد بتشكيل الفريق الأساسي خلال المرحلة القادمة.