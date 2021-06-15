أطباء المنتخب البلجيكي: عودة فيتسل للعب «مخاطرة محسوبة»

انصب التركيز بشكل غير متوقع على جيرت ديكليريك وليفين ميسشالك طبيبي المنتخب البلجيكي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بعد أن كشفا تفاصيل العودة السريعة لأكسيل فيتسل، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، من إصابته بقطع في وتر أخيل.

وقال ديكليريك :" من الصعب تحديد نسبة بشأن احتمال انتكاسة اللاعب، المخاطرة ليست صفر ولكنها محسوبة".

وأضاف :"بعد النقاش مع المدير الفني واللاعب، نعتقد أن بإمكانه اللعب".

وتعرض فيتسل (32 عاما) للإصابة في مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا) في كانون ثان/يناير الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الحين. ولم يظهر اللاعب في المباراة الافتتاحية للمنتخب البلجيكي في يورو 2020، والتي فاز بها 3 / صفر على المنتخب الروسي يوم السبت الماضي أيضا ، ولكن من الممكن أن يشارك أمام المنتخب الدنماركي يوم الخميس في مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وقال ديكليريك :"جزء مهم من عملية التأهيل هو التحفيز وخبرة اللاعب"، وأضاف أن المنتخب البلجيكي كان على تواصل دائم مع دورتموند بشأن عملية تأهيل اللاعب.