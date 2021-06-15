إيران: هناك فرص تعاون مع قطر في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا

أكد محمد جواد جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني أن هناك فرص تعاون هامة تجمع بين الدوحة وطهران في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مبينا أن زيارته للدوحة كانت خطوة ايجابية للمزيد من التنسيق وتعزيز المشاريع المشتركة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية خلال زيارته للدوحة نشرت اليوم الاثنين، إن هناك خططا مستقبلية قطرية للاستثمار في عدد من المشاريع الكبرى في تقنية الاتصالات بالإضافة إلى الإهتمام المشترك بموضوع الأمن السيبراني ومستقبل التطور الرقمي في المنطقة. وأوضح جهرمي أن إيران تدعو إلى العودة إلى الاتفاق النووي وإلغاء جميع العقوبات التي أقرها ترامب كأساس لأي اتفاق وحوار جديد.

وأضاف أن إيران تؤمن بالحوار وترحب بالمفاوضات والجهود التي تبذلها قطر، داعيا دول الخليج إلى الحوار واغتنام فرص الصداقة والتعاون بين شعوب المنطقة لما فيه فائدة الجميع

وكشف الوزير أن بلاده تعرضت إلى أخطر الهجمات السيبرانية وأكبرها استهداف فيروس "ستاكسنت" للبرنامج النووي الإيراني، مما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى جانب الآلاف من الهجمات التي تتعرض لها المنشآت الحيوية الإيرانية باستمرار.

وتابع "فيما يخص التعاون مع الدوحة في مجال الدفاع السيبراني لدينا قناعة واستعداد بضرورة التعاون الثنائي ونحن منفتحون لأي مشروع في هذا المجال المهم".