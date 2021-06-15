الجبلي: نتطلع لزيادة صادراتنا إلى إفريقيا خلال 5 سنوات لتصل لـ15 مليار دولار

قال شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس لجنة التعاون مع إفريقيا في اتحاد الصناعات، إن مصر لديها منتجات كافية لإفريقيا، فضلا عن أن كل منتجاتنا موجودة بإفريقيا، مشيرا إلى أن التحديات التي كانت تواجهنا هي أن غالبية منتجاتنا لم يعرفها المواطنين في إفريقيا، وهو ما جعلنا ننظم زيارات إلى هناك للترويج لمنتجاتنا.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه جهاز التمثيل التجاري وتجاري وفا بنك، للإعلان عن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ووسط وغرب إفريقيا، بحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية، ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وكشف أن صادراتنا لإفريقيا تبلغ 4 مليارات دولار سنويا، ونتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة الوصول إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وأكد أن التوجه نحو إفريقيا يتطلب جهود القطاع العام والخاص والحكومة، لتشجيع تواجد الشركات المصرية في الدولة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ، والتي ستؤدي لزيادة التجارة بين دول القارة وزيادة حجم الاستثمارات.