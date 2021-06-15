روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 652 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 93 حالة وفاة.

ومقارنة بالأسبوع الماضي، كان تم تسجيل 1204 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، فضلا عن 140 حالة وفاة.

وأضاف المعهد أن المعدل الأسبوعي للإصابة بعدوى الفيروس، وهو عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها على مدار سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 15.5، فيما كان يبلغ أمس الاثنين 16.6، وكان يبلغ قبل أسبوع 22.9.

وتابع المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و716 ألفا و170 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى 3 ملايين و586 ألفا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 89 ألفا و937 شخصا.