انطلاق الدورة الرابعة لتنمية المرأة البدوية المعيلة في جنوب سيناء

انطلقت اليوم الثلاثاء الدورة الرابعة لتنمية المرأة البدوية المعيلة ، التي نظمها مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء، بالمركز الإرشادي بمديرية الزراعة في مدينة طور سيناء، تحت عنوان " التنمية المستدامة للمرأة البدوية في سيناء"، للتدريب على بعض المشروعات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

وحضر الدورة الدكتورة داليا أبوزيد، مدير مكتب تايكو بحوث الصحراء، و الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث رأس سدر، والدكتورة هناء ندى، مقرر المجلس القومي للمرأة ومسئول شئون المرأة بديوان عام محافظة نوب سيناء، والدكتورة دلال بركة منسقة الدورة، وعدد كبير من السيدات السيناوية.

وقال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث رأس سدر، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من دورات تنمية المرأة البدوية، التي تنظمها محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع المركز القومي للمرأة بجنوب سيناء، لرفع مستوى المعيشة للأسر السيناوية، وخلق فرص عمل جديدة بمحطة بحوث جنوب سيناء.

وأكد رئيس محطة بحوث رأس سدر في كلمته، أن المرأة السيناوية لديها الرغبة في تعلم أنواع جديدة من المشروعات الصغيرة، لتستفيد منها في تنمية مواردها الاقتصادية، ومساندة أسرتها علي المعيشة، واثبات دورها في تنمية الاقتصاد المحلي والقومي، لذا شهدت هذه الدورة إقبال من قبل السيدات السيناوية، بواقع 42 سيدة.

وأوضح أن الدورة تهدف إلي تنمية الوعي والفكر للمرأة لتفعيل دورها في المشاركة مع الدولة لتنمية وتعمير سيناء، من خلال مساهمتها في بعض الأعمال والأنشطة المرتبطة بالتنمية، وترسيخ مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة خيارات فرص العمل.

وتابع : كما تهدف إلى التعرف على المهارات الفكرية و الحرفية لدى المرأة السيناوية بالمناطق الحضرية كمرحلة أولى للبرنامج، وإطلاع السيدات على نماذج مشاريع تنموية قائمة على أسس علمية، والتدريب على بعض نماذج المشروعات مثل صناعة الصابون من زيت الزيتون، وأنواع أخرى من الزيوت، ومشروعات إنتاج المشروم بأبسط التكاليف الإنتاجية، و زراعة وإنتاج الخضر في الصوب الزراعية، وأسطح المنازل في البيئة الصحراوية، والزراعة الحيوية وإنتاج الكمبوست، وإنتاج النباتات الطبية والاستفادة منها اقتصاديًا في زيادة دخل الأسرة، والتصنيع الغذائي لمحاصيل الخضر والفاكهة، ورعاية وتحصينات الحيوانات المنزلية في الأراضي الصحراوية .

وأشار إلى أن محطة بحوث رأس سدر لها دور مهم في توفير بعض مستلزمات الإنتاج والشتلات، وغيرها من عناصر الإنتاج اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة.

ومن جانبها قالت الدكتورة دلال بركة، منسقة الدورة، إنه جرى الخروج من الدورة بعدد من التوصيات أهمها توفير فرص تدريب مستمرة، للمرأة المعيلة بجنوب سيناء، وذلك بمقر محطات المركز ومزارعه المنتشرة بالمحافظة، على أن يتحمل المركز الإقامة تكاليف المحاضرين و مستلزمات التدريب.

وتابعت: والتعاون مع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة طبقًا لاحتياجات المرأة، وذلك في مجال إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية ومعاملات ما بعد الحصاد، وتعظيم الاستفادة من المخلفات النباتية وذلك من خلال إنتاج عيش الغراب " المشروم "، الأسمدة العضوية، وإنتاج عسل النحل تحت الظروف المناسبة بجنوب سيناء.

وأضافت أنه سيجري التدريب على الزراعة بدون تربة " زراعات الأسطح، وزراعات الهيدروبونيك وغيرها، ،وصناعة الصابون من زيت الزيتون وأنواع أخرى من الزيوت، والصناعات النسجية اليدوية.