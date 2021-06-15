لقاء تشاوري للقادة المحليين والتنفيذيين في ختام حملة احميها من الختان بالمنيا

عقد المجلس القومي للمرأة، اللقاء التشاوري الختامى للقادة المحليين والتنفيذيين والذى يتزامن مع الذكرى الـ14 لوفاة الطفلة بدور، والتى اغتالت يد الجهل والعادات البالية طفولتها وبراءتها وراحت ضحية جريمة ختان الإناث، فكان وفاتها بمثابة صرخة مدوية للتحرك المجتمعى والتشريعى للقضاء على هذه الجريمة البشعة.

وذلك برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، و بإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.

عقد اللقاء ضمن فاعليات شهر بدور 2021 وفى اليوم الختامى لحملة طرق الأبواب " احميها من الختان" والتى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة و المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبحضور ممثلى الجهات المعنية من الأوقاف ، والكنيسة، و الشباب و الرياضة، و التضامن، وإدارة الطفولة و الأمومة، و الصحة، و التربية والتعليم، و هيئة كير مصر ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، ومركز إستضافة المرأة المعنفة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن، و مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، بعض من سفيرات المحبة و السلام من الواعظات و المكرسات، وممثلى قناة الصعيد و إذاعة شمال الصعيد ومتدربى البرنامج الرئاسى من القيادات الشبابية.

واستعرضت الدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة انجازات الفرع خلال الفترة الماضية ونتائج حملات طرق الأبواب " احميها من الختان".

من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالدور الفاعل للمجلس الداعم لإنجازات الدولة وخاصة توفير بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات الغير قادرات، و لقاءات التوعية بأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والدور المؤثر فى التصدى لانتشار فيروس كورونا ومساندة المحافظة فى الحث على تلقى المواطنين للتطعيمات.

واستعرضت الجهات الأعضاء الخطط المستقبلية بالشراكة مع فرع المجلس، الذي اختتم اليوم بعقد مؤتمر صحفى ألقت فيه المقررة بيانا تحت عنوان ( تعهد بمستقبل أفضل لبناتنا) لقادة وممثلى الجهات التنفيذية والنيابية والشعبية بالمحافظة والذى أثنى على جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث واستنكر هذه الجريمة البشعة التى تتعرض لها الفتيات بادعاء صيانة العرض.

والتعهد بتسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية للقضاء على هذه العادة، و العمل سويا من خلال خطة تشاركية متكاملة خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى يونيو 2022 متكاتفين متحدين حتى إعلان المحافظة خالية من ختان الإناث.