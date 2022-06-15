الجزائر والأردن يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمناجم

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده تدرس إمكانية إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال، وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في الأردن.

جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت عرقاب، بمقر وزارته بالجزائر العاصمة، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الوزيرين استعرضا حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، واتفقا -عقب دراسة كافة إمكانيات التعاون الثنائي- على تكليف مجموعة عمل لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام، والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في الأردن.

وبحسب البيان، قدم وزير الطاقة الجزائري لمحة عامة عن السياسة العامة في مجال الطاقة والمناجم بالجزائر، مؤكدا على إرادة بلاده للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف، واستغلال تراثها المنجمي.

ودعا الوزير الجزائري الشركات الأردنية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر، وخاصة في مجالات التنقيب عن المعادن، والذهب والأتربة النادرة وإنتاج الأسمدة، وتحويل الفوسفات.

من جانبه، أكد الوزير الأردني أن المباحثات مع نظيره الجزائري كانت مثمرة للغاية، معربا عن رغبة بلاده في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر، وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات الثنائية.