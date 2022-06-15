أمين عام حلف الناتو: ملتزمون بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، أن الحلف ملتزم بمواصلة إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاجها، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والأنظمة بعيدة المدى.

وشدد ستولتنبرج -في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء ببروكسل- على ضرورة العمل على تعزيز قوة الحلف للتصدي للواقع الأمني الجديد، مشيرا إلى أن ذلك ما سيتم مناقشته خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) هذا الأسبوع.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرارات لضمان قدرة الناتو على الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف، منذ اللحظة الأولى وفي كافة الأوقات وضد أي تهديد، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوجود ومزيدا من الإمكانيات واستعداد أعلى.

وأكد أن أعضاء الحلف قاموا بالفعل بإمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى جانب توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية، معبرا عن توقعه بأنه خلال قمة الحلف التي ستعقد بنهاية شهر يونيو الجاري بالعاصمة الاسبانية (مدريد)، سيتم الموافقة على توفير حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا لمساعدتها على المدى الطويل للانتقال من مرحلة المعدات التي تعود إلى عصر الاتحاد السوفيتي إلى المعدات التي يعتمد عليها الحلف.

ووصف ستولتنبرج قرار فنلندا والسويد التقدم بطلب للانضمام للحلف بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن الحلف يعمل حاليا بشكل فعال على الخطوات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الخاصة بكافة الأعضاء في الحلف.