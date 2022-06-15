الولايات المتحدة تعلن منح أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن اليوم الأربعاء عن إرسال أسلحة ومعدات بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا، سيكون من بينها لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشمل حزمة الأسلحة أيضا أجهزة للاسلكية آمنة ومعدات متعلقة بها بقيمة 320 مليون دولار، ومعدات للرؤية الليلية الحرارية بقيمة 55 مليون دولار بالإضافة إلى 160 مليون دولار لتدريب، بحسب أحد المصادر.

ويأتي هذا الإعلان فيما يطلب مسؤولون أوكرانيون الحصول على المزيد من الأسلحة بصورة أسرع لتجنب التقدم الروسي التدريجي شرقي البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وضع الحرب قد يتدهور إلى الأسوأ ما لم تصل شحنات الأسلحة المتطورة من حلفاء كييف سريعا.

ويلتقي وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل فيما تتصدر الحرب التي يقارب اندلاعها أربعة أشهر جدول أعمالهم.

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعا بمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا اليوم متعهدا بالإبقاء على الدعم العسكري لاوكرانيا فيما تواجه البلاد "لحظة محورية" في ساحة المعركة.