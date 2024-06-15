القسام تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين مركب برفح

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، تنفيذ "كمين مركب" استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في منشور عبر منصة تلجرام: "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح".

وأضافت: "تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأوضحت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها، بحسب البيان.

وفي بيان آخر قالت إنها "قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع صوفا العسكري (جنوب إسرائيل) برشقة صاروخية".

كما استهدفت "القسام" مقر القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم غرب غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بحسب البيان.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على بيانات "القسام".