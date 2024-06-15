ألمح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى إمكانية استمرار أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادي بسبب مستحقات خالد بوطيب، مشيرا إلى وجود أشخاص يحرضون المغربي على عدم الموافقة على تقسيط المبلغ حتى لا يصل الطرفان لحل ينهي المسألة برمتها.

قال أحمد سليمان عبر قناة «إم بي سي مصر»:" نفاوض خالد بوطيب من أجل تقسيط الغرامة واللاعب غير راض، لأنه يتعرض من ضغوط من بعض الأشخاص حتى لا يوافق".

أتم أحمد سليمان:" أنا هجيب 4 مليون دولار منين؟ خلاص خلي القيد مقفول".

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد 3 فترات متتالية بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب التي تصل إلى 2 مليون و 400 ألف يورو، إلى جانب مستحقات رواي أجواس مساعد فيريرا والبرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني السابق للفريق.

ويحاول الزمالك التوصل لاتفاق مع خالد بوطيب بشأن تقسيط مبلغ الغرامة لكن أحمد سليمان يؤكد أن هناك أياد خفية تعبث من أجل هدم هذه المفاوضات وعدم التوصل لحل.