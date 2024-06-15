الأردن: وصول 45 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عشية عيد الأضحى

وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة مكونة من 45 شاحنة لسكان قطاع غزة، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك، سيرتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن القافلة حملت وفق بيان للهيئة الخيرية اليوم السبت، طرودا غذائية أساسية وطحينا، ليصار إلى توزيعها لأهالي غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن الهيئة تسعى لاستمرار إدخال المساعدات التي تردنا من مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات والوكالات الإنسانية"، موضحا أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغ 1970 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش.