أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 8 من جنوده وضباطه جراء تفجير ناقلة جند خلال معارك رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تنفيذ "كمين مركب" استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في منشور عبر منصة "تليجرام": "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع دي-9 بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها، بحسب البيان.