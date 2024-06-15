أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، السبت، نجاح خطط تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات غربي المملكة، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وكشف الوزير أن عدد الحجاج الإجمالي هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الربيعة، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد وزير الحج والعمرة "نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات".

والسبت، بدأ حجاج بيت الله الحرام، الوقوف في عرفات منسك الحج الأعظم، غداة بدء موسم الحج الذي يستمر 6 أيام.

وكشف وزير الحج، في المؤتمر ذاته، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام (1445هـ) بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة".

وقدم حجاج الخارج من أكثر من 200 دولة، وفق وزير الحج.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، السبت، في بيانات تفصيلية بشأن الحجاج، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغت مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة، منهم مليونا و611 ألفا و310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

ووصل عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام إلى 958 ألفا و137 حاجا بينما بلغ عدد الحاجَّات 875 ألفا و27 حاجة إجمالا، وفق بيان هيئة الإحصاء الذي نقلته "واس".

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3 بالمئة.

أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، بلغت 63.3 بالمئة، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 11.3 بالمئة، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2 بالمئة.

وبشأن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، وصل مليون و546 ألفا و345 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60 ألفا و253 حاجا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4 آلاف و714 حاجًّا، وفق ذات المصدر.



