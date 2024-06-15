إسبانيا تقسو على كرواتيا بثلاثية في يورو 2024

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حقق منتخب إسبانيا الانتصار الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، على حساب منتخب كرواتيا.

حسمت المباراة مبكرًا ومن الشوط الأول لتحسم المواجهة لصالحها بنتيجة (3-0) أمام كرواتيا، خلال 18 دقيقة فقط كانت كافية لتأمين اللقاء.

ألفارو موراتا سجل الهدف الأول في الدقيقة 29، بعد تمريرة في عمق دفاع كرواتيا. شاهد الهدف، بعد 3 دقائق فقط، تكفل فابيان رويز بإضافة الهدف الثاني بمهارة رائعة ومراوغة بين الخط الخلفي للكروات.

داني كارفخال اختتم ثلاثية إسبانيا في الدقيقة 2+45 من الشوط الأول، بعدما تلقى كرة عرضية بالمقاس من لامين يامال. شاهد الهدف

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الإيطالي، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من البطولة.