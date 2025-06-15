يديعوت أحرونوت: تضرر خطوط أنابيب بمصافي النفط الإسرائيلية في حيفا

أعلنت شركة "بازان" المشغلة لمصافي النفط في حيفا شمالي الأراضي المحتلة، الأحد، تضرر خطوط أنابيب جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى بورصة تل أبيب، إنه "نتيجة الهجوم الصاروخي على شمال البلاد خلال نهاية الأسبوع، تضررت بشكل موضعي خطوط أنابيب ونقل بين منشآت داخل مجمع بازان"، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الشركة أنه حتى صدور بيانها، ظهر الأحد، "لا تزال منشآت التكرير في المجمع تواصل العمل، في حين تم إيقاف بعض المنشآت الثانوية (لم تحددها)".

وأشارت إلى أن الأضرار التي لحقت بالمجمع لم تؤد إلى "سقوط إصابات أو أضرار بشرية"، على حد قولها.

وبشكل عام تفرض تل أبيب قيودا شديدة على عمليات الإبلاغ عن الأضرار المادية أو البشرية جراء الهجمات الإيرانية.

وأردفت الشركة في بيانها أنها تفحص تأثير الهجمات على نشاطها، وطريقة وتوقيت إعادة المنشآت الثانوية للعمل، بما في ذلك تداعيات الضرر على نتائجها المالية.

ومنذ سنوات، يهدد الإيرانيون بضرب منشآت البنية التحتية الاستراتيجية في إسرائيل، وتُعد منطقة خليج حيفا أحد الأهداف البارزة بالنسبة لإيران، وفق الصحيفة.

وتراجعت أسهم الشركة في بورصة تل أبيب بنسبة 2.8 بالمئة بعد نشر البيان.