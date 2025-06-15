انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وأضرار كبيرة في البنى التحتية

وثقت عدسات الإسرائيليين لقطات لانفجار هائل هز تل أبيب جراء هجوم استهدف المدينة، كما تضررت المباني والبنى التحتية في المدينة جراء القصف العنيف الذي قيل إنه هجوم "إيراني يمني" مركب.



وظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة بعد الضربة الصاروخية دمارا هائلا في مكان سقوط الصاروخ في بات يام بتل أبيب، عقب تحذيرات من وصول موجة جديدة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية إلى أهداف في إسرائيل.



وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى المكان الذي تضرر بشدة وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد تحدثت قبل ذلك بأن موجة من 70 صاروخاا ومسيرة انطلقت من إيران باتجاه مناطق مختلفة في إسرائيل.