متظاهرون يحتشدون في ساحات بجمبع أنحاء أمريكا احتجاجا على ترمب

احتشد متظاهرون في الشوارع والحدائق والساحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت للاحتجاج ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وساروا عبر وسط المدن وهم يهتفون بشعارات مناهضة للسلطوية ممزوجة بدعم حماية الديمقراطية وحقوق المهاجرين.

وقال منظمو مظاهرات "لا ملوك" إن الملايين شاركوا في مئات الفعاليات. وقد دعا حكام الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى الهدوء وتعهدوا بعدم التسامح مع العنف، في حين قام بعضهم بحشد الحرس الوطني قبل تجمع المتظاهرين. وكانت المواجهات متفرقة.

وسارت حشود ضخمة وصاخبة في نيويورك ودنفر وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس، بعضها خلف لافتات "لا ملوك". وسرعان ما بلغ حدث أتلانتا الذي يتسع لـ 5000 شخص إلى طاقته القصوى، مع تجمع آلاف آخرين خارج الحواجز للاستماع إلى المتحدثين أمام مبنى الكابيتول بالولاية.

وتساقطت أمطار خفيفة في الوقت الذي تجمع فيه المتظاهرون للمسيرة الرئيسية في فيلادلفيا. هتفوا "شوارع من؟ شوارعنا!" وهم يسيرون إلى متحف فيلادلفيا للفنون، حيث استمعوا إلى المتحدثين على الدرجات التي اكتسبت شهرتها من فيلم "روكي".

وكان ترامب في واشنطن لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الـ 250 للجيش، والذي يتزامن مع عيد ميلاده. وتجمع حوالي 200 محتج في لوجان سيركل شمال غرب واشنطن وهتفوا "ترامب يجب أن يرحل الآن" قبل أن ينفجروا في الصياح. تم دفع دمية لترامب أكبر من الحجم الطبيعي – كاريكاتير للرئيس يرتدي تاجا ويجلس على مرحاض ذهبي – عبر الحشد.

وفي بعض الأماكن، وزع المنظمون أعلاما أمريكية صغيرة بينما رفع آخرون أعلامهم مقلوبة، وهي علامة على الضيق. كما ظهرت الأعلام المكسيكية، التي أصبحت عنصرا أساسيا في احتجاجات لوس أنجليس ضد مداهمات سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية، في بعض المظاهرات يوم السبت.

وتأتي المظاهرات في أعقاب احتجاجات على مداهمات سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية التي بدأت الأسبوع الماضي، وأمر ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية بالتوجه إلى لوس أنجليس، حيث أغلق المتظاهرون طريقا سريعا وأشعلوا النيران في السيارات.