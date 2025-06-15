جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 طائرات درونز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اعترضت، الأحد، 7 مسيرات أطلقت على أراضي إسرائيل، فيما أطلقت صفارات الإنذار في شمال الدولة العبرية.

وقال الجيش، في بيان: "خلال الساعة الماضية، اعترض سلاح الجو والبحرية الإسرائيلية 7 طائرات بدون طيار (درونز) أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، بدون أن يحدد مصدرها، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

بدأت إسرائيل فجر الجمعة 13 يونيو، بشن سلسلة من الضربات الجوية الواسعة وغير المسبوقة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

استهدفت هذه الضربات منشآت نووية، مصانع صواريخ باليستية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين، ضمن عملية أطلق عليها الاسم الرمزي "عم كلافي" (الأسد الصاعد).

وردا على الهجوم الإسرائيلي، ردت إيران مساء الجمعة ولغاية فجر السبت، بموجات صاروخية ضخمة، أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات ودمار غير مسبوق في شمال وجنوب ووسط إسرائيل.