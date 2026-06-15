ترامب: لا أعرف ما إذا كنت سأحضر مراسم توقيع الاتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، توقيع الاتفاق مع إيران وقال إن النص سيُنشر بعد مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل أيضا، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح ترامب أنّه لا يعرف ما إذا كان سيحضر حفل التوقيع المتوقع يوم الجمعة في جنيف، لكنه أشار إلى أن نائبه جيه. دي. فانس سيكون حاضرا.

وذكر ترامب للصحفيين بعد وصوله بوقت قصير إلى إيفيان في فرنسا: «تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل كما تعلمون. ويوم الجمعة سيكون مفتوحا بالكامل».

وصرح فانس في وقت سابق اليوم بأن الاتفاقية تم توقيعها إلكترونيا أمس الأحد وأنه لم يتم الإفراج عن أي أموال.

وردا على سؤال حول موعد نشر نص مذكرة التفاهم، قال ترامب: «ربما قريبا جدا. أقول بعد يوم الجمعة بفترة قصيرة... أعتقد في المستقبل القريب جدا».

وذكر ترامب أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران أمر يتعلق بالسلوك، وقال: «إذا فعلوا ما يفترض بهم فعله، فسيبدأ ذلك».