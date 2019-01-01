ترامب يفتتح بالبيت الأبيض معرضا للمنتجات الصناعية الأمريكية

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، معرضا للمنتجات التصنيعية الأمريكية يضم مصنعين ومنتجات متنوعة من مختلف الولايات الخمسين.

وقال ترامب في تصريحات له خلال المعرض، الذي حمل اسم "صنع بفخر في الولايات المتحدة"، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 6 ملايين وظيفة منذ انتخابه من بينها أكثر من مليون وظيفة في مجال الصناعة والهندسة والبناء و 600 ألف وظيفة في الصناعات التحويلية.

وأضاف أن الإدارة السابقة كانت قد أبلغته بأن وظائف التصنيع ستختفي، وأن هناك حاجة إلى معجزة، وهذا ما حدث مع إضافة 600 ألف وظيفة تصنيع منذ انتخابه رئيسا بما يعد انتعاشا غير عادي للتصنيع الأمريكي.

وأشار إلى أن شركات السيارات العالمية كانت ستغادر الولايات المتحدة لكنها الآن قررت استمرار وجودها وهناك مصانع في العديد من الولايات منها ميتشجان وأوهايو وبنسلفانيا وفلوريدا ونورث كارولاينا.

واتهم ترامب الإدارات السابقة للدول الأجنبية "بسرقة" الوظائف الأمريكية، وقال "لقد سرقوا ثروتنا وسمح لهم بالمضي قدما في ذلك، لكن لن يستمر هذا الوضع بعد الآن"، مشيرا إلى أن الصين تمر بأسوأ عام لها منذ 27 عاما "من حيث النمو الاقتصادي" بعد غيرنا اتفاقنا مع الصين وفرضنا تعريفات جمركية كبيرة عليها"، مشيرا إلى وقوفه إلى جانب العمال في بلده كما لم يحدث من قبل.