أبو الغيط يرحب بتقرير أممي يثبت ضلوع إيران في الهجمات على السعودية

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخرًا، والذي أثبت بصورة قاطعة مسئولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية في عام 2019.

وقال «أبو الغيط»، حسبما نشرته الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن هذا التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي فضلًا عن اليمن، مؤكدًا ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني.



