الكاظمي: الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق قريبا

أعلن رئيس الحكومة العراقية اليوم الأربعاء أن الحكومة ستعلن قريبا موعد إجراء الانتخابات العامة البرلمانية في البلاد.



وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية عقدت في محافظة البصرة إن "الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف"، بحسب بيان للحكومة العراقية.



وأضاف "إن الناس تريد عراقا حرا ديمقراطيا مستقرا ومزدهرا، يمتلك السيادة الكاملة على أرضه، يمارس الجميع فيه حريتهم تحت سقف القانون ويتنافس الجميع بنزاهة للوصول إلى السلطة".



وذكر أن "العراق يستحق أن يكون مستقرا والبصرة تستحق وشعبنا يستحق، مسؤوليتنا أن نرتفع إلى ثقافة وطموح شعبنا، مهما ارتفعت سقوف توقعاته منا".



وقال "هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، هي جسر للسير بالعراق إلى السكة الصحيحة".



وأضاف: "أنا أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد، ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة، فلست براغب بأكثر من خدمتكم".