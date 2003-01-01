انخفاض معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى ما دون المستهدف للمرة الأولى منذ 15 عاما

انخفض معدل التضخم في جنوب إفريقيا إلى أقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، في مايو بسبب انخفاض أسعار الوقود.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، ومقرها بريتوريا، قولها اليوم الأربعاء في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1ر2% على أساس سنوي، وذلك بعد الارتفاع بنسبة 3% في أبريل على أساس سنوي.

ويُذكر أن هذا هو أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2004. وكان متوسط التقديرات لخمسة عشر خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج هو 2ر2%.

وانخفضت الأسعار بنسبة 6ر0% في مايو، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2003.

وفي حين تباطأت وتيرة التضخم بنسبة تفوق ما كان متوقعا، فإنه من المحتمل ألا يؤدي ذلك إلى خفض كبير في أسعار الفائدة، حيث قال محافظ البنك المركزي لسيتيا كجانياجو الشهر الماضي إن لجنة السياسة النقدية سوف تنظر في انخفاض مؤقت يقل عن 3% وسوف تتدخل فقط إذا أصبح ذلك وضعا طويل الأمد.