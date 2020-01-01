باكستان تعيد فتح الحدود الشرقية مع أفغانستان لتسهيل حركة التجارة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعادة فتح حدودها الشرقية لتسهيل الصادرات من جارتها أفغانستان إلى الهند، وفقا لما ينص عليه اتفاق بشأن النقل التجاري.

وقالت الوزارة، في بيان: "باكستان قررت استئناف الصادرات الأفغانية عبر نقطة واجاه الحدودية ابتداء من 15 يوليو 2020، بعد تطبيق البروتوكلات المتعلقة بفيروس كورونا".

وكانت باكستان قد أغلقت جميع نقاط العبور الحدودية، بما في ذلك واجاه بالقرب من مدينة لاهور بشرق البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.

وجرى إعادة فتح نقطة واجاه الحدودية بناء على طلب الحكومة الأفغانية.

وجاء في البيان: "باكستان أعادت بالفعل التجارة الثنائية والنقل التجاري الأفغاني عند كل النقاط الحدودية للوضع الذي كانت عليه ما قبل فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "باكستان مازالت ملتزمة بتعزيز علاقاتها الثنائية مع أفغانستان في جميع المجالات وتشمل التجارة وتسهيل النقل التجاري الأفغاني".

وكان قد جرى توقيع اتفاقية النقل التجاري الباكستاني-الأفغاني عام 2020، ولكن تم تعليق التجارة أكثر من مرة بسبب العلاقات المتوترة بين الدولتين.

ويعد إصرار أفغانستان على ضم الهند في الاتفاقية ورفض باكستان لذلك أحد أسباب عدم استقرار العلاقات التجارية بين الدولتين.