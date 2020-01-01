سيمنس تحصل على صفقة قطارات محلية عالية السرعة بمليار يورو

حصلت شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية على طلب من شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بقيمة مليار يورو لشراء 30 قطارا فائق السرعة.

وبحسب البيان المشترك للشركتين اليوم الأربعاء، فإن الطلب، الذي يمكن توسيعه ليشمل 60 قطارا إضافيا، سيوفر قدرة استيعابيه لـ"دويتشه بان" تقدر بحوالي 13 ألف مقعد.

ومن المقرر أن تعمل القطارات الجديدة على خطوط السكك الحديدية التي تربط ولاية شمال الراين-ويستفاليا الغربية بمدينة ميونيخ الجنوبية الشرقية.

وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بان، ريشارد لوتس: "سينمو أسطول الشركة بأكمله بنسبة 20 في المئة خلال السنوات المقبلة.. وعلى الرغم من انخفاض الطلب بشكل حاد بسبب جائحة كورونا، فإن كل شيء يتحدث لصالح النقل بالسكك الحديدية الصديقة للمناخ على المدى الطويل".

وتخطط شركة سيمنس لتصنيع القطارات في مصانعها بولايتي بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا، وكذلك النمسا.

ويمكن أن تصل القطارات إلى سرعات تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، وستكون مجهزة بنوافذ "شفافة التردد" مصممة - على عكس الطرازات الحالية - لإدخال إشارات الشبكات الجوالة، على أمل أن تستطيع دويتشه بان تحسين استقبال إشارات الهواتف والإنترنت على متن قطاراتها.