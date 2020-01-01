البيت الأبيض: لم تتم إجازة مقال لأحد مستشاري ترامب يهاجم فيه فاوتشى

صرحت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية لم تجيز مقالا كتبه أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب وتم نشره بإحدى الصحف ويشن فيه هجوما لاذعا على أنتوني فاوتشى، أبرز خبير في الأمراض المعدية في البلاد.

وكتب الخبير الاقتصادي بيتر نافارو مقالا في صحيفة "يو إس ايه توداي" يزعم فيه أن فاوتشى "كان مخطئا في كل شيء تعاملت فيه معه".

وحاول نافارو وهو معارض قوي للصين إلقاء اللائمة بالكامل في الجائحة على بكين. ودفع نافارو أيضا باتجاه إعادة فتح النشاط الاقتصادي رغم حصيلة إصابات متزايدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فاوتشى موثوق فيه بشكل عام حيث أظهر استطلاع رأي صدر مؤخرا أن الرأى العام يثق به أكثر من الرئيس فيما يتعلق بمسألة فيروس كورونا.

ويتعرض لهجمات مستدامة من جانب مسؤولي البيت الأبيض، خصوصا فيما يواصل تحذير البلاد من إعادة فتح الاقتصاد بسرعة وأن بعض الولايات التي تشهد أسوأ زيادات في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لا تتبع الإرشادات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إليسا فرح: "مقال بيتر نافارو لم يمر عبر عمليات الإجازة والاعتماد المعتادة في البيت الأبيض وهو رأي بيتر وحده"، نائية بالإدارة عن المقال.

وقالت فرح إن ترامب "يقيم خبرة المهنيين الطبيين الذين يقدمون النصح لإدارته".