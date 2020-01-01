استئناف العمل بمصنع للحوم في ألمانيا بعد توقف 4 أسابيع بسبب كورونا

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سمحت السلطات في ولاية شمال الراين ويستفاليا لشركة تونيس لصناعة اللحوم باستئناف العمل في مصنعها الرئيسي بمدينة ريدا-فيدنبروك، بعد مضي نحو أربعة أسابيع من التوقف بسبب ظهور بؤرة لوباء فيروس كورونا في المصنع.

وقررت إدارة المدينة اليوم الأربعاء إلغاء وقف العمل في المصنع بأثر فوري، وسمحت لأكبر مصنع لحوم في ألمانيا بمعاودة ذبح الحيوانات.

وبذلك يمكن للشركة أن تعاود استقبال حيوانات من المزارعين وأن تستأنف الإنتاج تدريجيا.

وكانت الاختبارات أثبتت إصابة نحو 1400 عامل في المصنع العملاق بفيروس كورونا.

وكان المصنع، وفقا لبيانات الشركة، يذبح قبل إغلاقه ما يتراوح بين 20 إلى 25 ألف خنزير يوميا.