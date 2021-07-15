أنهى نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، تعاقده مع 14 لاعبًا، ووجه الشكر لهم على مجهوداتهم مع النادي في الصعود.

وضمت قائمة اللاعبين الراحلين كل من: شريف أشرف، محمد مصطفى ( حارس مرمى )، سليمان عبد ربه، أحمد ناصف، أحمد فهمي، سليم عبد الخالق، هشام عبد الحميد، محمود إسماعيل رامبو، عبد الله السنجهاوي، أحمد فتحي، محمد نصر، محمد رجب، إرنزي كلود، محمد ناجي جدو.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي، استئناف تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي.

ونجح فريق فاركو في التأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني مع فريق حرس الحدود.