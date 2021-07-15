 نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 9. 7% خلال الربع الثاني - بوابة الشروق
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نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 9. 7% خلال الربع الثاني

د ب ا
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:35 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب 9. 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 1. 8% وأقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 3. 18%.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 3. 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 2. 1% بعد نموه بمعدل 6. 0% خلال الربع الأول من العام.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 3. 8% في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 8. 7% بعد نموه حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 8. 8%.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بمعدل 6. 12% سنويا في حين كانت التوقعات 1. 12% بعد نموها بمعدل 4. 15% بنهاية مايو.

كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في يونيو الماضي بنسبة 1. 12% بما يزيد عن التوقعات التي كانت 11% ويقل عن معدل الزيادة أيار/مايو الماضي وكانت 4. 12% سنويا.

واستقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5%.

 


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