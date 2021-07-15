استقرار الدولار واليورو أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.73جنيه البيع.

بينما استقر سعر صرف اليورو عند 18.48جنيه للشراء و18.61جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الاسترليني نحو 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو 8 قروش ليسجل 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وزاد سعر الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.59 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع بنحو 3 قروش ليسجل 21.79 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 49.31 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 52.28 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو 8 قروش ليسجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.59 جنيه للشراء، فيما زاد سعر البيع 3 قروش ليسجل 21.79 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 49.32 جنيه، وارتفع سعر البيع قرشا ليسجل 52.29 جنيه.