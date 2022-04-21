استطلاع رأي: معسكر نتنياهو سيفوز إذا أجريت انتخابات إسرائيلية الآن

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه اليوم الجمعة، أن معسكر أحزاب اليمين والحريديم في المعارضة بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، لو جرت انتخابات الكنيست الآن.

وهذا هو الاستطلاع الأسبوعي الثاني الذي تنشره صحيفة "معاريف" على التوالي ويحصل فيه معسكر نتنياهو على 61 مقعدا بالكنيست.

ونتائج معسكر نتنياهو، في هذا الاستطلاع مطابقة لتلك التي حصل عليها الأسبوع الماضي إذ حصل الليكود بزعامته على 36 مقعدا، فيما حصل حزب الصهيونية الدينية على 10 مقاعد، وشاس على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

وحصلت الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية على 53 مقعدًا، وازدادت قوة حزب "يش عتيد" بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد، بمقعد واحد مقارنة بالأسبوع الماضي إذ حصل على 24 مقعدًا، فيما حصل حزبا "كاحول لافان"، برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس، و"تكفا حداشا" برئاسة جدعون ساعر، اللذان أعلنا عن خوضهما الانتخابات في قائمة مشتركة على 13 مقعدًا. وحصل حزب العمل على 6 مقاعد، كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة وزير المالية أفيجدور ليبرمان على 6 مقاعد، فيما حصلت القائمة الموحدة "الإسلامية" على 4 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة "اليسارية" المعارضة ذات الغالبية العربية المطلقة على 6 مقاعد، كما الأسبوع الماضي. ولم يتجاوز حزبا "يمينا" (بزعامة نفتالي بينيت) و(ميرتس) نسبة الحسم الأسبوع اللازمة لدخول الكنيست للأسبوع الثاني على التوالي.