الناشطون اقتحموا المعرض الوطنى بلندن وقاموا بلصق نسخة معدلة توضح خطورة النفط



قام أنصار حركة «أوقفوا النفط فحسب ــ Just Stop Oil» الناشطة فى مجال المناخ فى المملكة المتحدة والتى تستخدم المقاومة المدنية بهدف ضمان التزام حكومة المملكة المتحدة بوقف ترخيص وإنتاج الوقود الأحفورى بـ «إلصاق أنفسهم» بالصمغ إلى عمل فنى مهم فى معرض رئيسى فى المملكة المتحدة وذلك احتجاجًا على بعض قرارات الحكومة البريطانية.

وقام اثنان من أنصار الحملة بإلصاق نفسهما إلى لوحة «هاى واين» الزيتية للرسام الإنجليزى جون كونستابل التى تعود للعام 1821 والمعروضة فى المعرض الوطنى بلندن مما دفع الموظفون إلى إخلاء الغرفة من الرواد والسياح وتلاميذ المدارس.

وقالت الناشطة هانا هانت، البالغة من العمر 23 عامًا، من برايتون، والتى كانت تجلس تحت اللوحة وهى ترتدى قميصًا مكتوبًا عليه شعار «أوقفوا النفط فحسب»: «أنا هنا لأن حكومتنا تخطط لترخيص 40 مشروعًا جديدًا للنفط والغاز فى المملكة المتحدة فى السنوات القليلة القادمة».

وأضافت: «لن يسفر استخراج النفط الإضافى سوى عن فشل فى المحاصيل على نطاق واسع، ستضحى أرضنا الخضراء أرضًا بورًا و سنقاتل من أجل الغذاء»، ووصفت مشروع الوقود الأحفورى الجديد الذى تخطط له الحكومة البريطانية بـ «مشروع الموت»، وكشفت أن الغراء الذى استعملاه على إطار اللوحة إنما يحاكى الدماء الملطخة بأيدى الحكومة البريطانية فى تصورهم.

وكشف الناشط إيبن لازاروس، البالغ من العمر 22 عامًا، عن أنهما قاما بوضع نسخة معدلة من اللوحة الشهيرة فوقها مع إجراء بعض التعديلات التى توضح مقصدهما من الحملة؛ فعلى سبيل المثال تجسد النسخة المعاد تصورها من اللوحة الآثار المدمرة لاستعمال الوقود الأحفورى بكثرة فى الريف؛ حيث يتم استبدال النهر بطريق من الأسفلت بينما يتدفق الدخان من المصانع فى الأفق.

جدير بالذكر أن مؤيدى Just Stop Oil تسببوا الأسبوع الماضى فى بعض أعمال الشغب بمدن جلاسكو ومانشستر ولندن من خلال الالتصاق بإطارات اللوحات الشهيرة بما فى ذلك لوحة «شجرة الخوخ فى بلوم» للرسام الهولندى فان جوخ، ولوحة «قلبى فى الهايلاندز» للرسام الاسكتلندى هوراشيو ماكولوتش.

وجاء اقتحامهم للمعرض الوطنى بعد يوم واحد من اعتقال خمسة من أفراد الحملة بعد اجتياحهم حلبة سباق السيارات فى سيلفرستون خلال اللفة الافتتاحية لسباق الجائزة الكبرى البريطانى.