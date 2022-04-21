تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع عودة الإمدادات من النرويج

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم الخميس بعد يومين من الارتفاع، بفضل عودة تدفق الغاز الطبيعي من النرويج مما قلل المخاوف بشأن استمرار تراجع الإمدادات القادمة من روسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوروبا تواجه حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب تقليص الإمدادات القادمة من روسيا، والتي تمثل حوالي 40% من واردات أوروبا من الغاز. . وتسعى حكومات الدول الأوروبية إلى زيادة مخزوناتها من الغاز قبل حلول موسم الشتاء الذي يمثل ذروة الطلب على الغاز في القارة.

يأتي ذلك في حين أن نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا متوقف عن العمل حتى الخميس المقبل بسبب الصيانة الدورية، لكن هناك مخاوف في ألمانيا من عدم تشغيله بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة، بسبب الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان الخط يعمل خلال الأيام السابقة على بدء الصيانة بنحو 40% من طاقته التشغيلية.

ووصلت نسبة امتلاء مستودعات الغاز الطبيعي لدى ألمانيا حاليا إلى 64% في حين تستهدف الحكومة الوصول بالنسبة إلى 90% بحلول نوفمبر الماضي.

وفي أمستردام تراجع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 3% إلى 03ر175 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، وفي بريطانيا تراجع سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنسبة 12% اليوم.

وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل، وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3ر1% في حين ارتفع سعر العقود تسليم الشهر المقبل بنسبة 7ر0%