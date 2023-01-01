فتحي عبد الوهاب يكشف عن دوره في مسلسل الحشاشين

شهدت مكتبة الإسكندرية، أمس الجمعة، لقاء مفتوحاً مع الفنان فتحي عبد الوهاب، أداره الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد عبد الرحمن، وذلك على هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 18.



وتحدث فتحي عبد الوهاب، عن أحدث أعماله والمُنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، وهو مسلسل "الحشاشين" والذي أنهى جزءًا من تصويره وما زال قيد التنفيذ، وتدور أحداثه حول طائفة تُسمى الحشاشين وهو مُصطلح يتم إطلاقه في اللغة اللاتينية عن القتلة الذين يقتلون بغدرٍ وليس بشرف، ويُجسد فيه وزير الدولة "نظام المُلك"، وهو أحد أهم الوزراء ومن وضع نظام المدارس النظامية وسُميت باسمه، ويُعتبر شخصية تاريخية هامة جدًا وكان الخصم والعدو الرئيسي لـ"حسن الصباح" مُنشئ فكرة طائفة "الحشاشين" والذي يؤديه الفنان كريم عبد العزيز.



وأوضح أن لغة الحوار في المسلسل ستكون "لغة بيضا" أي اللغة الفُصحى الأقرب للعامية المصرية حتى تكون قريبة وسهلة ومفهومة للمُشاهد، والمسلسل من سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.