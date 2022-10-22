مرتضى منصور: «السحر» سبب انتصارات الأهلي هذا الموسم

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه قرار بعزله من منصبه، عن هزيمة الفريق الأبيض أمام الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الخميس، في الدوري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الأهلي بقاله سنتين بيخسر جميع البطولات، وإدارتهم كانت ستبيع الشحات وهاني وأفشة وتاو، ومش هقول اللاعبين يتناولون المنشطات، ولكن ما يحدث ليس شيئا طبيعيا منذ الهزيمة أمام صن داونز بخماسية».

وتابع: «تلقيت رسالة من شخص يعيش بمحافظة الفيوم، بها صورة ساحر يدعى رجب بحة، وقال إنه السبب في رحيل لاعبي الزمالك وكثرة الإصابات بالفريق، وهذا الساحر من بلد سيد عبد الحفيظ».

وأضاف منصور: «الأهلي ميكسبنيش، هم شاطوا على العارضة وخبطت فيها، والزمالك شاط في نفس المكان يبقى السحر كان في هذا المكان، والشناوي مصدش حاجة فيه حد بدل منه بيصد، وبرافو عليك يا سيد عبدالحفيظ».

وواصل: «في مباراة كرة قدم نفوز على الأهلي بسهولة، ولكن ساحر الفيوم بلد سيد عبد الحفيظ، هو سبب انتصاراتهم من يوم مباراة صن داونز».

وأتم: «في الشوط الثاني الزمالك سيطر على المباراة، ولكن بعد دقائق اتصاب عمرو السيسي عشان الجن اشتغل، وأوسوريو قد كولر 100 مرة رغم أنه مدرب محترم».